Что категорически нельзя делать на Радоницу

В этот день христиане поминают усопших

28 апреля россияне будут отмечать Радоницу - первый после Пасхи день поминовения усопших. В этот праздник верующие могут разделить радость воскресения Христова со своими покойными предками. По этой причине Радоницу называют Пасхой мертвых.

С давних времен на Радоницу принято ходить на кладбище и читать заупокойные молитвы. У могил родственников также совершают поминальную трапезу, причем часть еды - крашеные яйца, конфеты и выпечку - можно при желании оставить на месте упокоения.

Иногда на кладбище приглашают священников. В церквях на Радоницу совершают заупокойные службы и всенощные литургии.

Отметим, что во время карантина из-за коронавируса россиянам следует отказаться от посещения кладбищ и храмов. Помолиться за упокой души усопшего можно дома.

28 апреля категорически запрещено употреблять алкоголь. Как говорят священнослужители, на кладбище нужно ходить с молитвословом, а не с бутылкой. Дома выпивка тоже находится под запретом в этот день.

На Радоницу нельзя венчаться, поскольку по вторникам и четвергам, то есть перед постными днями, это таинство не проводится. Как объясняют священнослужители, семейная жизнь молодоженов не должна начинаться с поста.

Согласно суевериям, беременным женщинам и матерям с некрещеными младенцами не стоит посещать кладбище на Радоницу. Это объясняется тем, что у ребенка еще нет ангела-хранителя, который мог бы уберечь его от злых душ, якобы гуляющих по земле во время Пасхи мертвых.

Не вспомнить о покойных родителях на Радоницу - это большой грех. Неблагодарных детей, как верят в народе, ждет печальная участь после смерти: о них самих никто не вспомнит и не помолится.

Как и в другие христианские праздники, на Пасху мертвых запрещено ругаться, сквернословить, драться и плохо отзываться о людях. Кроме того, нежелательно отказывать в помощи нуждающимся.

28 апреля желательно не заниматься тяжелым физическим трудом, работой в саду и доме. Это необходимо для того, чтобы у человека освободилось время для молитвы.

Унывать и грустить в этот праздник тоже возбраняется. Верующим подобает испытывать радость оттого, что их любимые и близкие обрели вечный покой в лучшем мире.

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