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В Москве в конце мая пройдет онлайн-форум Key Buyers Event

13:10
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Участников форума ждет 150 часов видеоконтента

Международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event для поддержки отечественных компаний запланирован на конец мая. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

"В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, раньше не проводилось. Надеемся, что новизна формата и масштаб события привлекут как можно больше участников, включая мировых лидеров рынка", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. 

Основным языком Key Buyers Event станет английский. Онлайн-показы, презентации проектов и переговоры между участниками пройдут на специальной цифровой платформе. Иностранным продюсерам, а также закупщикам фильмов, сериалов и анимации будет доступно около 150 часов видеоконтента - как готовые работы, так и еще находящиеся на стадии производства.

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