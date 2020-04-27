В Москве в конце мая пройдет онлайн-форум Key Buyers Event

Участников форума ждет 150 часов видеоконтента

Международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event для поддержки отечественных компаний запланирован на конец мая. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

"В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, раньше не проводилось. Надеемся, что новизна формата и масштаб события привлекут как можно больше участников, включая мировых лидеров рынка", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Основным языком Key Buyers Event станет английский. Онлайн-показы, презентации проектов и переговоры между участниками пройдут на специальной цифровой платформе. Иностранным продюсерам, а также закупщикам фильмов, сериалов и анимации будет доступно около 150 часов видеоконтента - как готовые работы, так и еще находящиеся на стадии производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"