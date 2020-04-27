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Путин дал поручение после встречи с жителями Ивановской области

14:42
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Правительство должно подготовить предложения о снижении первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15 процентов. Такое поручение дал Владимир Путин. Речь идет о тех, кто покупает или строит жильё с использованием средств материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Решение об этом президент принял по итогам встречи с жителями Ивановской области. Они пожаловались на то, что сейчас взять кредит могут не все. Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке. Согласно ему, ставка устанавливается в размере шести с половиной процентов годовых. Оформить такой займ можно до 1 ноября 2020 года.

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