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Правительство готовит третий пакет мер по поддержке экономики

14:46
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики

Меры социальной поддержки граждан и бизнеса в понедельник обсудил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".
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Как отметил глава кабмина, в России принята вся нормативная база второго антикризисного пакета. В частности, освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, были утверждены правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из пострадавших от эпидемии отраслей. В ходе совещания Михаил Мишустин также сообщил, что утвердил субсидии для компаний малого и среднего бизнеса. Дополнительную поддержку окажут и гражданам, потерявшим работу. Как подчеркнул премьер, правительство уже готовит третий пакет антикризисных мер.

"По мере того как обстановка будет меняться к лучшему, нужно будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения. Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить в правительство", - отметил Мишустин.

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