Лановой рассказал, как принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

Оно пройдет в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве сопредседатель центрального штаба общественного движения Сергей Макаров

Вспомнить подвиг фронтовиков и принять участие в шествии, пусть и виртуальном, сможет каждый желающий. Для этого надо заполнить анкету на сайте движения или на его официальных страницах в соцсетях, а также добавить фотографии - свою и родственника, защищавшего Родину.

Акция начнётся 9 мая в 11 часов по местному времени во всех регионах страны. Онлайн-шествие будут транслировать в интернете и на медиа-экранах на улицах городов. Организаторы акции призывают россиян в День Победы не выходить на улицы и соблюдать режим самоизоляции.

"Возьмите портрет вашего героя и выйдете с ним на балкон, выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой. О тех, благодаря кому мы живем на этой Земле, помолчите в память о них. Никакие невзгоды не помешают отпраздновать всем вместе, всей страной день величайшей победы", - заявил сопредседатель Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой.

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