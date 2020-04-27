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В Москве выявлено более 200 незаконно работающих в условиях карантина предприятий

13:46
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

И несколько сотен случаев нарушения социальной дистанции

Более 260 фактов незаконной работы предприятий выявлены в Москве за две минувшие недели. Они функционировали, несмотря на введенный из-за коронавируса режим повышенной готовности и запрет городских властей, сообщил журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.
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"За две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 862 нарушения, из которых… 263 - в незаконном осуществлении деятельности во время пандемии", заявил Ефимов.

Ефимов отметил, что нарушают предписанные ограничения и отдельные граждане. За те же две недели оштрафованы за несоблюдение социальной дистанции 599 человек.

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