Башарова потребовали наказать за домашнее насилие

Он сам признался в рукоприкладстве

На сайте change.org опубликовали петицию с требованием лишить Марата Башарова государственных премий и звания Заслуженного артиста Татарстана. За несколько часов петицию подписали свыше семи тысяч человек.

Марат Башаров попал под град общественной критики после того, как признался, что поднимал руку на своих бывших жен.

В программе "Секрет на миллион" актер обратился к своей первой супруге Елизавете Круцко, которая тоже пришла на шоу: "Ты что, по заднице не получала? Только потом ты сразу не бежала в травмпункт и к знакомым. А потом не требовала от меня двести тысяч евро и три квартиры. Такого же не было? Не было. Но получала? Получала".

Таким образом Башаров подчеркнул отличие Круцко от его других жен - Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой, которые открыто обвиняли артиста в алкоголизме и рукоприкладстве.

"Мужчины, которые избивают своих женщин, не должны носить государственные награды, они не должны быть телеведущими. Мы уверены, что насилие несовместимо с этими несомненно почетными званиями и наградами", - написал автор петиции на change.org.

Видео: Башаров заснял ссору с бывшей женой

Ранее на странице Марата Башарова в Instagram появилось видео, на котором он выясняет отношения с Шевырковой в присутствии трехлетнего сына Марселя. Женщина обвиняет экс-супруга в пьянстве, бьет его и обещает в следующий раз приехать за сыном с полицией. Башаров заявил, что Шевыркова осквернила его душу и оскорбила в его лице всех мусульман.

Напомним, Марат Башаров состоял в фактическом браке с Елизаветой Круцко, которая в 2004 году родила от него дочь Амели. С 2014 по 2015 год актер был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Она обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. В 2016 году артист женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, подарившей ему сына Марселя. Они со скандалом развелись в 2019 году.

Видео: история отношений Башарова и Шевырковой

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