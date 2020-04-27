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Башарова потребовали наказать за домашнее насилие

13:55
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Он сам признался в рукоприкладстве

На сайте change.org опубликовали петицию с требованием лишить Марата Башарова государственных премий и звания Заслуженного артиста Татарстана. За несколько часов петицию подписали свыше семи тысяч человек. 
Башарову пригрозили компроматом после разборок с экс-супругой

Марат Башаров попал под град общественной критики после того, как признался, что поднимал руку на своих бывших жен. 

В программе "Секрет на миллион" актер обратился к своей первой супруге Елизавете Круцко, которая тоже пришла на шоу: "Ты что, по заднице не получала? Только потом ты сразу не бежала в травмпункт и к знакомым. А потом не требовала от меня двести тысяч евро и три квартиры. Такого же не было? Не было. Но получала? Получала". 

Таким образом Башаров подчеркнул отличие Круцко от его других жен - Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой, которые открыто обвиняли артиста в алкоголизме и рукоприкладстве. 

"Мужчины, которые избивают своих женщин, не должны носить государственные награды, они не должны быть телеведущими. Мы уверены, что насилие несовместимо с этими несомненно почетными званиями и наградами", - написал автор петиции на change.org. 

Видео: Башаров заснял ссору с бывшей женой

Ранее на странице Марата Башарова в Instagram появилось видео, на котором он выясняет отношения с Шевырковой в присутствии трехлетнего сына Марселя. Женщина обвиняет экс-супруга в пьянстве, бьет его и обещает в следующий раз приехать за сыном с полицией. Башаров заявил, что Шевыркова осквернила его душу и оскорбила в его лице всех мусульман. 

Напомним, Марат Башаров состоял в фактическом браке с Елизаветой Круцко, которая в 2004 году родила от него дочь Амели. С 2014 по 2015 год актер был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Она обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. В 2016 году артист женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, подарившей ему сына Марселя. Они со скандалом развелись в 2019 году.

Видео: история отношений Башарова и Шевырковой 

 

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