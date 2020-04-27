Дачникам из Петербурга разъяснили правила проезда на участки в майские праздники

Остановки в пути запрещены

Жители Санкт-Петербурга смогут съездить на дачные участки в дни майских праздников. Об условиях, на которых возможны такие поездки, договорились власти Северной столицы и Ленинградской области.

На территории Петербурга и Ленинградской области расположены более 3 тысяч садоводств. Насчитываются около 700 тысяч участков, где ежегодно отдыхают примерно 2,5 миллиона жителей Северной столицы.

Отправляющимся на природу дачникам необходимо иметь при себе не только паспорт, но и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок – либо договор аренды. Владельцам автомобилей предписано следовать до участка без остановок на территории Ленобласти – закупить все необходимое надо заранее. На даче свести к минимуму контакты с соседями, покидать территорию рекомендуется только в случае крайней необходимости.

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