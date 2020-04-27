ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дачникам из Петербурга разъяснили правила проезда на участки в майские праздники

14:15
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Остановки в пути запрещены

Жители Санкт-Петербурга смогут съездить на дачные участки в дни майских праздников. Об условиях, на которых возможны такие поездки, договорились власти Северной столицы и Ленинградской области.
Россиян огорчили прогнозом на первомайские праздники

На территории Петербурга и Ленинградской области расположены более 3 тысяч садоводств. Насчитываются около 700 тысяч участков, где ежегодно отдыхают примерно 2,5 миллиона жителей Северной столицы.

Отправляющимся на природу дачникам необходимо иметь при себе не только паспорт, но и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок – либо договор аренды. Владельцам автомобилей предписано следовать до участка без остановок на территории Ленобласти – закупить все необходимое надо заранее. На даче свести к минимуму контакты с соседями, покидать территорию рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дачница
Дачница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.