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"С головой ушла в новый роман": стало известно о переменах в жизни Михалковой

14:44
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

У звезды нет времени на подруг

Участница шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева рассказала, что Юлия Михалкова занялась личной жизнью после ухода из проекта. 
Юрьева пожалела об уходе Михалковой из "Уральских пельменей"

Юрьева и Михалкова всегда хорошо ладили, несмотря на слухи о их конкуренции. Однако после ухода Михалковой из шоу их дружба фактически оборвалась. Теперь они только иногда созваниваются и списываются, порой могут пересечься на каком-нибудь мероприятии.

"Периодически после концертов сидели в кафе, что-то придумывали, но она сейчас занята своей личной жизнью. Когда женщина встречает своего мужчину, ей становится не до подруг. И сами подруги понимают, что в этот самый период отходят на второй план", - цитирует Юрьеву teleprogramma.pro

Сама Юрьева успевает уделять время и семье, и друзьям, и работе. "Когда у тебя все завертелось и ты с головой ушла в новый роман, это одно дело, - сказала она про Михалкову. - У меня же стабильная семейная жизнь, которая длится уже седьмой год". 

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Юмористка переехала из Екатеринбурга в Москву. О личной жизни она не распространяется, но в сториз ее Instagram иногда можномуслышать голос мужчины за кадром. Поклонники надеются, что в скором времени Михалкова объявит о свадьбе.   

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