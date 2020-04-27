"С головой ушла в новый роман": стало известно о переменах в жизни Михалковой

У звезды нет времени на подруг

Участница шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева рассказала, что Юлия Михалкова занялась личной жизнью после ухода из проекта.

Юрьева и Михалкова всегда хорошо ладили, несмотря на слухи о их конкуренции. Однако после ухода Михалковой из шоу их дружба фактически оборвалась. Теперь они только иногда созваниваются и списываются, порой могут пересечься на каком-нибудь мероприятии.

"Периодически после концертов сидели в кафе, что-то придумывали, но она сейчас занята своей личной жизнью. Когда женщина встречает своего мужчину, ей становится не до подруг. И сами подруги понимают, что в этот самый период отходят на второй план", - цитирует Юрьеву teleprogramma.pro.

Сама Юрьева успевает уделять время и семье, и друзьям, и работе. "Когда у тебя все завертелось и ты с головой ушла в новый роман, это одно дело, - сказала она про Михалкову. - У меня же стабильная семейная жизнь, которая длится уже седьмой год".

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Юмористка переехала из Екатеринбурга в Москву. О личной жизни она не распространяется, но в сториз ее Instagram иногда можномуслышать голос мужчины за кадром. Поклонники надеются, что в скором времени Михалкова объявит о свадьбе.

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