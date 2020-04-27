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В Москве задержали торговцев поддельными цифровыми пропусками

14:43
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Активность мошенников возросла

В Москве задержали мошенников, которые представлялись сотрудниками полиции и продавали пропуска для передвижения по городу, а также Санкт-Петербургу и Краснодару, во время действия режима самоизоляции. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Спецоперация прошла при содействии экспертов Group-IB.

Используя популярный мессенджер, мошенники представлялись сотрудниками полиции и обещали помочь с оформлением пропусков. После получения денег на банковскую карту они исчезали. За две недели мошенники смогли совершить несколько сделок — цена их услуг варьировалась от 2500 до 3500 рублей.

Чаще всего жертвами мошенников становили те, кто не дождался начала официального оформления пропусков.

В штабе предупреждают, что в последнее время активность мошенников возросла. При этом жертвы могут потерять не только деньги, но и персональные данные. Получив сведения о паспорте, мошенники могут взять на имя жертвы кредит в микрофинансовых организациях или оформить потребительский кредит.

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