Контролеры провели более тысячи рейдов в московском транспорте

Проверяются пропуска и соблюдение социальной дистанции

Более 1 тысячи рейдов провели контролеры совместно с сотрудниками полиции в общественном транспорте столицы. Проверялось не только наличие цифровых пропусков, но и то, как пассажиры соблюдают социальную дистанцию.

"Наша первостепенная задача - обеспечить безопасность во всем общественном транспорте Москвы, в том числе и с помощью строгого соблюдения правил дистанцирования и проверки цифровых пропусков", - сообщил и. о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

В случае отсутствия у гражданина цифрового пропуска с ним проводится разъяснительная беседа, составляется административный протокол. Нарушителя ждет штраф в размере 5 тысяч рублей.

"Введение штрафов на данном этапе - это вынужденная мера. Поэтому мы призываем пассажиров соблюдать социальную дистанцию и не занимать соседние друг с другом сидения. Самое важное сейчас - не допустить дальнейшее распространение вируса", - цитирует Султанова ТАСС.

В столичной полиции отмечают, что пассажиры с пониманием относятся к таким мероприятиям, конфликтных ситуаций во время рейдов не возникало. Как отмечается, с начала недели контролеры и полицейские проверили более 7 тысяч пассажиров пригородного транспорта.

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