ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал от регионов полной готовности к сезонным природным бедствиям

14:56
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Нужно уделить уделить защищённости населённых пунктов

Регионы должны подготовить все необходимые ресурсы для борьбы с паводками и природными пожарами. Об этом заявил в понедельник Владимир Путин на совещании в Ново-Огарёве.
В Красноярском крае введён режим ЧС из-за природных пожаров

Совещание прошло дистанционно с участием главы МЧС, руководителей субъектов и членов правительства. Президент отметил, что сейчас возрастают риски возникновения сезонных природных бедствий. В некоторых регионах ситуация уже непростая. Готовность к ЧП должна быть стопроцентной. Необходимо принимать упреждающие меры. Особое внимание нужно уделить защищённости населённых пунктов.

"Отдельно прошу остановиться на работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан. В целом по обеспечению их безопасности. Обозначаю этот вопрос как особый. Сейчас многие люди находятся дома на изоляции или на карантине. Их возможности для передвижения объективно ограничены. В специальном режиме работают больницы, детские сады, дома престарелых. С учётом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах. По организации эвакуации и временного размещения в случае, если это потребуется. По оказанию медицинской помощи", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС работают во время паводка
Сотрудники МЧС работают во время паводка
Лесной пожар
Лесной пожар
Сотрудники МЧС работают во время паводка
Сотрудники МЧС работают во время паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.