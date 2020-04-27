Путин потребовал от регионов полной готовности к сезонным природным бедствиям

Нужно уделить уделить защищённости населённых пунктов

Регионы должны подготовить все необходимые ресурсы для борьбы с паводками и природными пожарами. Об этом заявил в понедельник Владимир Путин на совещании в Ново-Огарёве.

Совещание прошло дистанционно с участием главы МЧС, руководителей субъектов и членов правительства. Президент отметил, что сейчас возрастают риски возникновения сезонных природных бедствий. В некоторых регионах ситуация уже непростая. Готовность к ЧП должна быть стопроцентной. Необходимо принимать упреждающие меры. Особое внимание нужно уделить защищённости населённых пунктов.

"Отдельно прошу остановиться на работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан. В целом по обеспечению их безопасности. Обозначаю этот вопрос как особый. Сейчас многие люди находятся дома на изоляции или на карантине. Их возможности для передвижения объективно ограничены. В специальном режиме работают больницы, детские сады, дома престарелых. С учётом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах. По организации эвакуации и временного размещения в случае, если это потребуется. По оказанию медицинской помощи", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"