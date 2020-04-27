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Путин потребовал незамедлительно выплачивать компенсации пострадавшим от стихии

15:13
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Случаи потери имущества должны быть под особым контролем

Пострадавшие от стихийных бедствий россияне должны получать компенсации незамедлительно. Случаи потери имущества гражданами должны быть под особым контролем, подчеркнул президент России. Владимир Путин провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах федерации.
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"Конечно, под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", заявил российский лидер.

Ранее на совещании глава государства признал, что сейчас основное внимание уделено борьбе с коронавирусом. Однако в этой ситуации нельзя ослаблять внимания к другим потенциальным угрозам жизни и безопасности граждан. Путин призвал экспертов составить прогноз по рискам природных бедствий.

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