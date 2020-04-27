ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Желание попасть домой на карантине вынудило мужчину купить 28 тонн лука

15:33
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Его разоблачили на самом последнем этапе

Мужчина прикинулся торговцем лука, чтобы попасть домой во время карантина, введенного из-за коронавируса.

Курьезный инцидент произошел в Индии. Житель города Аллахабад Прем Мурти Пандей купил 28 тонн лука, арендовал грузовик, нанял водителя и под видом торговца овощами направился домой. Все дело в том, что в Индии действует строгий режим самоизоляции, но транспортным средствам с продуктами можно беспрепятственно пересекать границы штатов и спокойно миновать кордоны.

Пандей смог пересечь три штата, проехал порядка 1 400 километров и, в конце концов, добрался до своего родного города. Но тут полицейские узнали о проделке мужчины и отправили его на карантин.

Мужчина здоров, но он пробудет в больнице две недели в качестве меры предосторожности, рассказал представитель местной полиции Арвинд Кумар Сингх.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мешки с луком
Мешки с луком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.