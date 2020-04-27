Желание попасть домой на карантине вынудило мужчину купить 28 тонн лука

Его разоблачили на самом последнем этапе

Мужчина прикинулся торговцем лука, чтобы попасть домой во время карантина, введенного из-за коронавируса.

Курьезный инцидент произошел в Индии. Житель города Аллахабад Прем Мурти Пандей купил 28 тонн лука, арендовал грузовик, нанял водителя и под видом торговца овощами направился домой. Все дело в том, что в Индии действует строгий режим самоизоляции, но транспортным средствам с продуктами можно беспрепятственно пересекать границы штатов и спокойно миновать кордоны.

Пандей смог пересечь три штата, проехал порядка 1 400 километров и, в конце концов, добрался до своего родного города. Но тут полицейские узнали о проделке мужчины и отправили его на карантин.

Мужчина здоров, но он пробудет в больнице две недели в качестве меры предосторожности, рассказал представитель местной полиции Арвинд Кумар Сингх.

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