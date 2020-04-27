Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовое увольнение сотрудников

Денис Проценко рассказал о том, что происходит в медучреждении в действительности

Главный врач больницы в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом, сообщил, что массовых увольнений в медучреждении нет.

Ранее об этом и других "проблемах" больницы сообщили в СМИ и соцсетях. В частности, якобы говорилось, что врачам не платят зарплату. Денис Проценко опроверг эти данные в своем блоге в фейсбуке.

"В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты хотел бы разъяснить, что речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге. Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту", - написал главврач в соцсети.

Как пишет "Газета.Ru", Проценко также сообщил, что на данный момент в штате больницы работает 385 медсестер. Никаких массовых увольнений нет, заверил он.

"Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40", - заявил Проценко.

По его словам, в больнице все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и едой, которую можно взять в общем фудкорте в "чистой" зоне.

"Несмотря на то, больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны, я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована", - рассказал также Проценко.

Ранее сообщалось, что на лечении в больнице в Коммунарке находятся 644 человека. За последние сутки в медучреждение поступило 78 человек.

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