Повзрослевшего сына Максима Виторгана засняли с автоматом

Его назвали гордостью семьи

В декабре 19-летний Даниил, старший сын актера Максима Виторгана, отправился в армию. Народный артист России Эммануил Виторган побывал на церемонии принятия военной присяги и признался, что он гордится внуком.

27 апреля Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует рядом с внуком. Даниил одет в военную форму, в руках у него автомат. Слева от парня стоит его мама - актриса Виктория Верберг.

"В Израиле каждый молодой человек и девушка считают за честь служить в армии. В России сегодня многие юноши предпочитают не служить. Поэтому я невероятно горд за Даньку!" - написал Виторган.

- Красавчик! Настоящим мужчиной растет! - пишут в Сети.

- На таких парнях Россия держится! Достойный внук своего деда.

- Он на Вас похож.

- Армия необходима мужчинам, только там они отделяются от матери и становятся мужчинами.

- Настоящий мужчина! Гордость семьи!

Напомним, Валерия Верберг родила от Максима Виторгана дочь Полину и сына Даниила. У актера также есть сын Платон от журналистки Ксении Собчак.

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