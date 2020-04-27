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В ВОЗ сообщили о снижении роста заболеваемости COVID-19 в Москве

15:37
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Такая же картина в Подмосковье и Петербурге

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в ряде российских регионов. Речь идет о столице, Московской области, а также Санкт-Петербурге.
Россия прошла "поворотный момент" в ситуации с коронавирусом

При этом, как рассказала РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, "в других регионах эта картина менее оптимистична". По ее словам, самое важное на текущий момент – поддержать систему здравоохранения. "И в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны", - отметила она.

По последним данным, в России зарегистрировано более 87 тысяч случаев заражения коронавирусом. По этому показателю наша страна обогнала Китай. Выйти на плато заболеваемости COVID-19 Россия предположительно должна к середине мая.

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