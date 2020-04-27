Прага согласилась на переговоры с Москвой о передаче памятника Коневу

МИД Чехии готов выполнить обязательства по договору от 1993 года

Прага решила выполнить обязательства, вытекающие из договора Чехии с Россией о дружбе и сотрудничестве, заключенного в 1993 году. Соглашение предусматривает достойное обращение с памятником, где бы он ни был размещен. Об этом заявил журналистам глава чешского МИД Томаш Петршичек, комментируя снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в районе Прага-6.

"С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из договора с Россией, в котором не говорится о том, где памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с Россией о перемещении памятника на ее территорию, мы открыты для этого", - сказал Петршичек.

3 апреля администрация района Прага-6 демонтировала памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе. Как заявили инициаторы сноса, монумент передается в музей памяти ХХ века. СК России возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге, напоминает РИА Новости.

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