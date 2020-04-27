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Переболевший страшной болезнью отец Фриске отправится в больницу

15:46
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Мужчина пожаловался, что так плохо ему не было никогда

Владимир Фриске, отец умершей певицы Жанны Фриске, уверен, что переболел коронавирусом во время круиза в США.

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У мужчины были все симптомы инфекции: высокая температура, слабость, ломота и "дикий кашель". Легче ему стало лишь спустя семь дней. По словам отца Фриске, так плохо ему не было никогда. В какой-то момент мужчина даже отчаялся выздороветь.

"Температура подскочила сразу до 40 градусов. Я пытался ее сбить, но никакие лекарства не помогали. Слабость, ломота и совершенно дикий кашель, который я не знал, чем остановить", – рассказал Владимир Фриске.

К концу круиза выяснилось, что неизвестной болезнью заболел и его друг, пишет издание "Дни.ру". Фриске убежден, что они оба переболели коронавирусом.

"Мне сказали, что коронавирус был в США еще в ноябре, но тогда о нем ничего не говорили. Вот я его и подхватил", – заключил Фриске.

В интервью "Собеседнику" он сообщил, что в ближайшее время поедет в больницу и сдаст кровь, чтобы выяснить, есть ли у него антитела на коронавирус.

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