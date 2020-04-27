Борис Джонсон впервые вышел в свет после лечения от COVID-19 (видео)

Он отказался ослабить карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с первым после выздоровления обращением к нации.

Он произнес свою речь возле входа в свою канцелярию после месяца ожесточенной борьбы с коронавирусом, пишет "Интерфакс". Сейчас 55-летний глава правительства пребывает в добром здравии. Джонсон намерен работать над восстановлением экономики страны, которая была остановлена из-за коронавируса.

Тем не менее, Джоном не намерен смягчать карантинные меры слишком быстро, хотя бы из уважения к тем британцам, которые стали жертвами COVID-19.

"Я знаю, что это тяжело. Я хочу перезапустить экономику так скоро, как только возможно. Но я отказываюсь пренебречь жертвами, которые уже принесли британцы, и рискнуть спровоцировать второй пик", - заявил он в своем обращении.

О том, что Джонсон подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. Глава правительства самоизолировался на Даунинг-стрит и продолжил руководить работой своих подчиненных. 5 апреля по совету лечащего врача Джонсона отправили в больницу, поскольку симптомы коронавируса за 10 дней так и не ушли.

Спустя два дня состояние Джонсона резко ухудшилось. Премьер-министра поместили в отделение интенсивной терапии. 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля выписали.

На данный момент Соединенное Королевство занимает шестое место в рейтинге стран, с наибольшим количеством заболевших COVID-19. Вирус поразил 154 037 британцев, умерли 20 732 человека.

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