Призывавшая к полной самоизоляции Гузеева нарушила закон

Звезда попалась на Ленинградском шоссе

Телеведущая Лариса Гузеева, которая недавно отругала россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды за два дня нарушила скоростной режим на Ленинградском шоссе.

Как пишет kp.ru, Гузеева нарушила правила дорожного движения 15 и 16 апреля. "Lexus Ларисы Гузеевой несся, со скоростью на 20-40 км/ч превышая максимально допустимую скорость на том участке дороги", - сообщил источник издания. Знаменитость пока не оплатила штрафы.

Ранее ведущая "Модного приговора" призналась, что ей пришлось выйти из самоизоляции ради работы. "Актеры всегда были на передовой и развлекали. А что делать? Нужен не только хлеб, но и зрелища. Мы выходим на съемки, чтобы вы сидели у телевизоров", - заявила она.

В конце марта звезда обратилась к россиянам с гневной речью. Ее возмутило, что граждане гуляют в парках и на улицах, несмотря на пандемию коронавируса. "Нельзя так, правда, опасно. Не хотите жить, не нравится вам жить, ну убейтесь об стенку, вперед. Мне моя жизнь дорога", - сказала Лариса Гузеева.

Некоторые интернет-пользователи сейчас припомнили Гузеевой эти слова и набросились на нее с упреками. Впрочем, артистка давно привыкла к нападкам хейтеров. "Идите полы помойте. Хватит мне писать всякие гадости", - говорит она критиканам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"