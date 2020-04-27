ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Призывавшая к полной самоизоляции Гузеева нарушила закон

15:59
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Звезда попалась на Ленинградском шоссе

Телеведущая Лариса Гузеева, которая недавно отругала россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды за два дня нарушила скоростной режим на Ленинградском шоссе.
Дочь Ларисы Гузеевой сменила имидж после нервного срыва

Как пишет kp.ru, Гузеева нарушила правила дорожного движения 15 и 16 апреля. "Lexus Ларисы Гузеевой несся, со скоростью на 20-40 км/ч превышая максимально допустимую скорость на том участке дороги", - сообщил источник издания. Знаменитость пока не оплатила штрафы. 

Ранее ведущая "Модного приговора" призналась, что ей пришлось выйти из самоизоляции ради работы. "Актеры всегда были на передовой и развлекали. А что делать? Нужен не только хлеб, но и зрелища. Мы выходим на съемки, чтобы вы сидели у телевизоров", - заявила она. 

В конце марта звезда обратилась к россиянам с гневной речью. Ее возмутило, что граждане гуляют в парках и на улицах, несмотря на пандемию коронавируса. "Нельзя так, правда, опасно. Не хотите жить, не нравится вам жить, ну убейтесь об стенку, вперед. Мне моя жизнь дорога", - сказала Лариса Гузеева. 

Некоторые интернет-пользователи сейчас припомнили Гузеевой эти слова и набросились на нее с упреками. Впрочем, артистка давно привыкла к нападкам хейтеров. "Идите полы помойте. Хватит мне писать всякие гадости", - говорит она критиканам. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.