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Женщина покусала полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

16:08
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Инцидент произошел в парке

Две женщины в Чебоксарах устроили потасовку с полицейскими, которые сделали им замечание из-за нарушения режима самоизоляции.

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Инцидент произошел в городском парке. Одна из них в ответ на слова сотрудников полиции начала браниться и ударила одного патрульного по лицу. В это время другая женщина укусила участкового. Мужчина отделался ссадинами.

Как сообщается на сайте регионального МВД, на зачинщицу ссоры составлены два административных протокола о невыполнении требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС, а также о мелком хулиганстве из-за неповиновения требованию представителя власти.

Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет  для принятия процессуального решения.

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