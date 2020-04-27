Женщина покусала полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Инцидент произошел в парке

Две женщины в Чебоксарах устроили потасовку с полицейскими, которые сделали им замечание из-за нарушения режима самоизоляции.

Инцидент произошел в городском парке. Одна из них в ответ на слова сотрудников полиции начала браниться и ударила одного патрульного по лицу. В это время другая женщина укусила участкового. Мужчина отделался ссадинами.

Как сообщается на сайте регионального МВД, на зачинщицу ссоры составлены два административных протокола о невыполнении требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС, а также о мелком хулиганстве из-за неповиновения требованию представителя власти.

Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

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