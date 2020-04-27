Агрессивный кунг-фу-повар отыгрался на недовольном клиенте (видео)

Что стало причиной драки, неизвестно

В Санкт-Петербурге повар одной из азиатских забегаловок ударил недовольного клиента.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 апреля, в Кудрово. В кафе на Европейском проспекте пришел нетрезвый посетитель и попросил еды на вынос. В какой-то момент между ним и поваром произошла перепалка, в ходе которой сотрудник бистро не выдержал и ударил оппонента ногой с разворота.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи и полицейские. Что стало причиной скандала, неизвестно, пишет издание moika78.ru. По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв, но вел себя вполне спокойно.

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