"Сами покатайтесь по колдобинам": Путин потребовал ускорить ремонт дорог

В Амурской области дороги, размытые паводком год назад, до сих пор не восстановили

Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах. В частности, глава государства обратил внимание на проблемы, которые не были решены еще с прошлого года.

Так, он потребовал ускорить работу по восстановлению дорог в Амурской области, где с 2019 года люди вынуждены ездить по "колдобинам", несмотря на то, что деньги на ремонт были выделены. "Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", - предложил Путин участникам совещания.

Глава государства также привел другой пример – о неисполнении его поручения о реализации комплекса мер по усилению противопожарного прикрытия Забайкальского края.

"Сейчас губернатор сказал, что работа идет медленно. Осенью соответствующий план был подготовлен, а потом процедура, в том числе на федеральном уровне, затянулась, и регион до сих пор не начал фактическую реализацию этого плана", - сказал Путин (цитата по "Интерфаксу").

Он потребовал от членов правительства и губернаторов в кратчайшие сроки закрыть обозначенные вопросы. Необходимо исключить бюрократические проволочки при финансировании работ по предотвращению природных чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий, заявил Путин.

Видео: Путин потребовал от регионов полной готовности к сезонным природным бедствиям

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"