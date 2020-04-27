Пригретый Зеленским Саакашвили строит второй дом под Киевом

В элитном поселке

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приступил к строительству второго дома в элитном поселке под Киевом.

Участок Саакашвили расположен в селе Лесники по Новообуховскому шоссе, в 23 километрах от здания Кабинета министров, где планирует работать Саакашвили. Земля здесь стоит от двух тысяч долларов за сотку. Участок политика – более 10 соток.

На участке уже находится одноэтажный дом c панорамными окнами. В нем живет мать Саакашвили - Гули Аласания. Также имеются гараж и небольшой домик для персонала. Возле дороги развиваются три флага – Украины, Грузии и Евросоюза, пишет издание strana.ua.

Соседи Саакашвили – певица Руслана, экс-министр финансов Наталья Энн Яресько и художник Сергей Поярков.

На Украине рассматривается вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера по реформам, оно может состояться в четверг, 30 апреля. Ранее эту должность ему рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский. Грузинский политик с радостью принял предложение главы государства и уже озвучил свое видение работы в украинском правительстве.

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