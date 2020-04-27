Ким Чен Ын отправил телеграмму в ЮАР

Северокорейский лидер продолжает работу
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В понедельник председатель Гососвета КНДР отправил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе по случаю национального праздника.
"Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими государствами будут непрерывно расширяться и развиваться", — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.
Ранее СМИ распространили слухи о том, что лидер Северной Кореи серьезно болен. Официально об этом не сообщалось. Недостоверная информация появилась на фоне того, что Ким Чен Ын не принимал участие в публичных мероприятиях с 12 апреля.
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