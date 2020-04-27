Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды

Мэр Москвы осмотрел станцию водоподготовки Рублёвская

В Москве ужесточили контроль за безопасностью питьевой воды. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра станции водоподготовки Рублёвская.

Она старейшая из действующих на данный момент в городе. На станции применяется высокоэффективная многоступенчатая схема очистки воды. Основным реагентом для обеззараживания является безопасный нетоксичный гипохлорит натрия. Для доочистки используются современные технологии озонирования и мембранной фильтрации. Особое внимание уделяется профилактике инфекции и соблюдению противоэпидемического режима персоналом станции.

"Несмотря на ситуацию с коронавирусом, предприятия города работают на полной мощности. Работает Водоканал, теплосети, энергетика, электрика, коммунальные службы. Это десятки тысяч людей, которые каждый день приходят на работу, каждый день выполняют свои функции и задачи, чтобы обеспечить жизнедеятельность города и горожан. Несмотря на то, что здесь немного людей работает, они все должны быть обеспечены тестами, проходить ежедневное тестирование. Зоны разделения труда должны чётко соблюдаться. Изоляция, дистанция между работниками. Контроль за дезинфекцией помещений", – сказал Собянин.

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