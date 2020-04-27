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Контакты минимальны: купить лекарства и погулять с собакой помогут волонтеры

18:09
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Бесплатная услуга предоставляется пожилым людям и гражданам из группы риска

Объединение столичных волонтеров запустило благотворительный проект "Погуляем с вашей собакой". Бесплатная услуга предоставляется пожилым людям, а также гражданам из группы риска. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора прогулка проводится в радиусе 100 метров от места проживания владельца.

Утром и вечером пёс по кличке Шустик ждёт волонтера на лестничной площадке. Все меры безопасности соблюдены. Контакты минимальны. Хозяевам собаки - это пожилая пара - Инна обычно звонит в домофон. А потом просто забирает Шустика и гуляет с ним. Общий язык нашли сразу. Вест-хайленд-уайт-терьер - порода охотничья. Смелый, любознательный, умный. Гулять с ним, говорит Инна, одно удовольствие.

"Мне вообще очень повезло. У меня никогда не было собаки, а благодаря Шустику я могу себя попробовать в роли хозяйки два раза в день", - говорит соцволонтер Инна Царицына.

Инна по профессии - инженер-проектировщик. Сейчас работает удаленно. А еще она давно является волонтером благотворительного фонда "Подари жизнь".

"Сейчас больницы закрыты, я не могу их посещать, зато могу как-то вот приложить свои умения и свое свободное время тоже", - сказала волонтер.

У Светланы другая задача - купить продукты и лекарства. Деньги передают, соблюдая дистанцию, бесконтактным способом. А список необходимого у неё в сообщении.

Покупки отдаёт с максимальной осторожностью - просто оставляет у дверей. Подопечная Светланы - Наталья Сергеевна - ветеран Великой Отечественной войны. Ей 93 года. Из дома она совсем не выходит.

"Мы обращаемся к волонтерам, потому что просто без них мы не можем жить сейчас. Поэтому большое им спасибо, что они приходят и помогают нам - и продукты, и лекарства, и все, что необходимо нам для жизни", - рассказала ветеран ВОВ Наталья Лытнева.

Среди волонтеров  - и учителя, и воспитатели детских садов, и программисты, и инженеры, и студенты. Стать добровольным помощником может любой, зарегистрировавшись на портале "Мы вместе" и пройдя дистанционное обучение.

В каждом районе Москвы - своя группа волонтеров. Работают, как правило, тесно сотрудничая с центрами социальной помощи.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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