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Ситуацию с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке признали критической

17:56
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Регионам, которые находятся в зоне риска, направят дополнительные средства на лесоохрану

Владимир Путин по итогам совещания в понедельник поручил подготовить специальную программу помощи пострадавшим от пожаров жителям деревень Кузбасса. Восстановлением их домов должно заняться МЧС. Регионам, которые находятся в зоне риска, направят дополнительные средства на лесоохрану. Обстановка с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, по мнению специалистов, сейчас критическая. Только в Красноярском крае площадь пройденных огнем территорий уже в 10 раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

В Тыве армейский вертолет сбросил десятки тонн воды на очаг лесного пожара. Впереди еще около десятка вылетов. А на земле с огнем борются около сотни военнослужащих.

Как заявили местные власти, регион уже задействовал все свои силы и средства на тушение лесных пожаров. Так что без помощи военных никак. Тем более что в ближайшие дни здесь ожидается аномально жаркая погода, на 7 градусов выше климатической нормы.

Ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке спасатели уже называют критической. Только за минувшие сутки площадь возгораний увеличилась вдвое, горит более 43 тысяч гектаров леса. Тяжелая обстановка в Забайкальском крае. Читу затянуло смогом.

Главная причина пожаров - пал  дачниками сухой травы. В МЧС уже предлагают ужесточить за это ответственность. Впрочем, иногда и сама природа преподносит сюрпризы.

Сильные порывы ветра при теплой и сухой погоде отмечаются и в Курганской области. Рядом со столицей региона местные жители заметили сильное задымление. Оперативно прибывшие пожарные успели локализовать два крупных очага и предотвратить распространение огня.

"В районе поселка Смолино произошел пожар, которому был присвоен повышенный ранг вызова. Подразделения по прибытию обнаружили, что горит сухая трава и камыш. Создается угроза распространения огня на газовую заправку в районе поселка Смолино и на дачные участки", - сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области Алексей Ткачёв.

С начала года от природных пожаров пострадали более 30 населенных пунктов. Сейчас на территории страны зафиксировано более сотни крупных очагов. И ситуация складывается не в пользу пожарных. Минприроды предупреждает, что приближающееся лето может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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