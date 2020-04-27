Минобороны показало видео строительства медцентров в регионах

В Новосибирске работы вышли на финишную прямую

В Воронеже началось строительство специализированного медицинского центра на 200 коек в рамках борьбы с распространением коронавируса. Проект реализует Министерство обороны по поручению Владимира Путина. Подобные объекты уже возводятся в Хабаровске и подмосковном Подольске. К середине мая в соответствии с распоряжением главы государства будет сдано 16 многопрофильных медцентров.

- Вот эти люди все гуляют. Вот там еще люди.

Дети из окна квартиры снимают на видео нарушителей самоизоляции. Набережная в Каспийске, Дагестан. Регион - на пятом месте в России по числу зараженных коронавирусом. За сутки - плюс 167 человек, всего - почти тысяча.

- Ну вот... Это называется изоляция по-дагестански.

В Абакане в одном из ночных клубов прошла вечеринка, видео теперь обсуждают в интернете. Многие с такой безответственностью не согласны и в другом городе – Стерлитамаке. Активисты решили разоблачить увеселительное заведение, которое принимало гостей и, убедившись в нарушениях, вызвали полицию.

В Нижегородской области - более двухсот заболевших за сутки. Одним из эпицентров инфекции стал православный монастырь в Дивееве, где вирус подтвердили уже у 76 человек. Место, куда традиционно стремятся попасть паломники, закрыто на карантин.

Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Там в одной из крупнейших больниц - Мариинской - выявили вспышку коронавируса среди сотрудников. Заболело около 50 человек. Но медучреждение продолжает работать и принимать пациентов с COVID-19. В Петербурге таких уже более трёх тысяч.

В Москве контролёры в автобусах и трамваях в первую очередь проверяют не оплату проезда, а цифровые пропуска. В российской столице - более 45 тысяч заражённых коронавирусом. Выздоровели более 3,5 тысячи человек. Скончались за всё время - 435. Во Всемирной организации здравоохранения сегодня заявили, что в Москве наблюдается выраженное снижение темпов прироста заболеваемости. Уже с 22 апреля суточные показатели - ниже трёх тысяч случаев заражения. Но по сравнению с прошлой неделей москвичи стали чаще выходить на улицу. Вот только расслабляться рано. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что не раньше середины мая мы можем выйти на "плато". Работать необходимо и на то, чтобы минимизировать последствия пандемии для жизни. В правительстве заявили, что начал действовать второй пакет мер поддержки, в том числе более 170 миллиардов рублей получат региональные бюджеты. 150 миллиардов рублей выделяется на поддержку занятости населения и льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Вместе с этим в регионах продолжает наращиваться количество дополнительных коек.

"Очевидно, что ситуация от региона к региону отличается и по количеству заболевших, и по уровню оснащённости медицинских учреждений. Но в каждом регионе без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов. Поэтому мы выделяем из резерва медикаменты, медицинское оборудование, всё, что нужно, чтобы обустроить коечный фонд для приёма больных. Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано Министерству обороны для оснащения строящихся госпиталей. Всего на сумму более 100 миллионов рублей", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего 16 медицинских центров в разных уголках страны строится силами Министерства обороны. В Омск уже завозится оборудование. В Новосибирске работы вышли на финишную прямую. Готова кровля, идёт чистовая отделка стен и укладка пола, монтируются электросети, системы вентиляции и водоснабжения. К внутренней отделке новой больницы приступили и в Оренбурге. Военные трудятся на стройках круглосуточно, в три смены. А подразделения РХБЗ ежедневно проводят дезинфекцию.

Дезинфекцию сейчас помогают проводить и сотрудники МЧС. Особое внимание - больницам, другим социальным объектам. Обеззараживаются дороги, на которых всё чаще встречаются дикие птицы и животные. По пустой Костроме разгуливают утки. Улицу они переходят по всем правилам - на зелёный сигнал светофора.

Пётр Вершинин. Полина Кастрицкая. "ТВ Центр".

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