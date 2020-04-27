Глава холдинга "Металлоинвест" умер от пневмонии

Он сдал два теста на коронавирус

Глава горно-металлургической компании "Металлоинвест", принадлежащей бизнесмену Алишеру Усманову, Андрей Варичев умер от двусторонней пневмонии.

52-летний топ-менеджер скончался в одной из частных клиник Москвы, сообщает Forbes со ссылкой на источник в руководстве Российского союза промышленников и предпринимателей. Эту информацию подтвердил собеседник ТАСС, лично знавший Варичева.

Коронавирусной инфекции в его организме не обнаружили, два теста показали отрицательный результат.

Варичев руководил "Металлоинвестом" с 2013 года. Компания является одним из крупнейших мировых производителей железорудной продукции, принадлежащий USM Holdings Алишера Усманова.

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