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В Крыму нашли затопленный фашистами корабль "Армения"

22:42
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Погибших в одной из самых крупных морских катастроф в истории почтили минутой молчания

Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму. Специалисты Минобороны и Русского географического общества обнаружили в акватории Черного моря на глубине полутора тысяч метров теплоход "Армения", который затонул после атаки немецкой авиации в годы Великой Отечественной войны. По разным оценкам, на борту госпитального судна находились от 6 до 10 тысяч беженцев и пострадавших.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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