В России выведут специальных мышей для тестирования вакцины от COVID-19

Их создадут при помощи молекулярного клонирования

Российские ученые выведут особый вид гуманизированных мышей, на которых будут испытывать вакцины и препараты от коронавируса.

Животные будут готовы к июню, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре. Мышей создадут при помощи метода трансгенеза, молекулярного клонирования и системы генного редактирования. Новая "модель" будет биологически безопасна.

"Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19", - сообщили в ведомстве.

Ранее американские ученые методом генной инженерии вывели гуманизированных мышей, в которых содержатся иммунные клетки человека.

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