Помощника главы Россельхознадзора уволили после подозрений в педофилии

Они три года заигрывал с дочерью своих друзей

Помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили после обвинений в совращении девочки.

40-летний чиновник освобожден от занимаемой должности с 27 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

Ранее об увольнении Натарова просил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Появившаяся в СМИ информация "дискредитирует органы государственной власти", заявил он.

По данным телеканала РЕН ТВ, три года назад Натаров начал заигрывать с 13-летней дочерью своих друзей. Сначала он приставал к ней по переписке, прося присылать ему фотографии, через два года он начал водить ее в кино.

Школьница долгое время молчала, так как чиновник ее "обрабатывал психологически". Когда о связи узнали родители девочки, то они обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Расследование дела о совращении взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Известно, что у Натарова есть супруга и дети. Как жена отнеслась к обвинениям, неизвестно.

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