Джоли нашла способ насолить Питту, воспользовавшись карантином

Звезда лишила экс-супруга радости отцовства

Американская актриса Анджелина Джоли опять запретила своему бывшему супругу Брэду Питту видеться с детьми.

Сейчас шестеро детей звездной экс-пары живут вместе с матерью, даже старший сын Мэддокс прилетел из Сеула и теперь учится дистанционно. Дом Питта находится в нескольких шагах от особняка Джоли. В начале карантина актер мог свободно общаться со своими детьми, Джоли не препятствовала этим встречам.

Однако на днях актриса резко изменила свое мнение, пишет интернет-портал "Дни.ру". Она обосновала свое решение тем, что во время карантина дети не должны покидать дом. Многие сочли Джоли просто воспользовалась предлогом, чтобы насолить бывшему мужу.

Джоли и Питт были вместе шесть лет и развелись в 2016 году. Актриса обвинила мужа в пьянстве и рукоприкладстве. Позднее Питт признался, что посещал клуб анонимных алкоголиков, где ему помогли справиться с зависимостью.

После развода экс-супруги долго не могли поделить опеку над наследниками. В итоге суд решил, что дети будут жить с матерью. Всего у пары их шесть: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. Первые трое – приемные.

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