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Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

18:53
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Доктора отметили за трудовые заслуги перед государством и народом

Президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю присвоено звание Героя Труда.

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"За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Рошалю Леониду Михайловичу", — говорится в указе президента России Владимира Путина на сайте правовой информации.

Кроме хирурга, звание Героя Труда присвоили директору АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леониду Белых, тренеру "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Александру Моторину и худруку Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.

Как напоминает ТАСС, согласно президентскому указу, в случае присвоения гражданину звания Героя России и Героя Труда России "на его родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью".

Герою Труда вручаются золотая медаль в форме звезды и грамота о присвоении звания.

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