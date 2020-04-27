Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

Доктора отметили за трудовые заслуги перед государством и народом

Президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю присвоено звание Героя Труда.

"За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Рошалю Леониду Михайловичу", — говорится в указе президента России Владимира Путина на сайте правовой информации.

Кроме хирурга, звание Героя Труда присвоили директору АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Леониду Белых, тренеру "Регионального центра спортивной подготовки" Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Александру Моторину и худруку Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.

Как напоминает ТАСС, согласно президентскому указу, в случае присвоения гражданину звания Героя России и Героя Труда России "на его родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью".

Герою Труда вручаются золотая медаль в форме звезды и грамота о присвоении звания.

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