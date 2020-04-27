Депздрав доплатит сотрудникам на аутсорсе в московских больницах

До них будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат

В больницах Москвы сотрудники на подряде получат доплаты. Об этом ТВЦ.RU сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Власти пояснили, что в некоторых московских больницах часть работ передали на аутсорсинг – это младший медперсонал, который, например, занят уборкой. Работу исполняют представители частных организаций по контрактам. Такие специалисты не входят в штат медучреждений и не получают федеральные и городские доплаты за особый и напряженный режим работы.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в "ковидных корпусах". До них будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам. Выплаты будут доведены с учетом прошедших рабочих дней, начиная с даты начала работы сотрудников в больнице", - говорится в сообщении Депздрава столицы.

Власти Москвы также работают над вопросом обеспечения сотрудников подрядных организаций средствами индивидуальной защиты. В настоящий момент их обеспечение - ответственность подрядной организации.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях Москвы, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу.

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