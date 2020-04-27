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Меладзе оказался злостным нарушителем ПДД

19:30
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Артист ни разу не явился в суд

Российский певец Валерий Меладзе за последний год четыре раза не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения.
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В обще сложности, сумма штрафов составляет 32 тысячи рублей, пишет РИА Новости. Оказалось, что артист не очень любит соблюдать предписания дорожных знаков, паркуется в неустановленных местах и несколько раз не оплачивал стоянку.

За эти нарушения на него составили три протокола по факту неуплаты административных штрафов. В суд Меладзе так и не явился. Рассмотрение еще одного дела назначено на 12 мая.

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