Меладзе оказался злостным нарушителем ПДД

Артист ни разу не явился в суд

Российский певец Валерий Меладзе за последний год четыре раза не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В обще сложности, сумма штрафов составляет 32 тысячи рублей, пишет РИА Новости. Оказалось, что артист не очень любит соблюдать предписания дорожных знаков, паркуется в неустановленных местах и несколько раз не оплачивал стоянку.

За эти нарушения на него составили три протокола по факту неуплаты административных штрафов. В суд Меладзе так и не явился. Рассмотрение еще одного дела назначено на 12 мая.

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