Найдена певица, способная заменить на сцене Пугачеву

100% попадание в аудиторию

Российская певица Лолита Милявская может стать второй Примадонной и сменить Аллу Пугачеву на сцене.

Об этом заявила телеведущая Тина Канделаки в выпуске собственного шоу "Прямой эфир".

"Если говорить о том, какая артистка могла бы заменить Аллу Пугачеву, дай ей 100 лет жизни... Но есть возрастное попадание в аудиторию <…> В аудиторию 35–55 лет ты попадаешь по всей стране в лоб", - заявила Канделаки, обращаясь к собеседнице.

В свою очередь Лолита отметила, что Пугачева – это "отдельная планета", она показала, что такое свобода на сцене, но лично для себя она избрала другой путь.

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