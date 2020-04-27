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В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле

20:00
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Предварительно, взорвалась ручная граната

В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната. По предварительной информации, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

По данным местного портала V1.ru, автомобиль взорвался на улице Хорошева в Дзержинском районе города. В правоохранительных органах пока не комментирую случившееся.

Как сообщают очевидцы, на двери автомобиля со стороны водителя замечено как минимум четыре отверстия, похожие на выходные пулевые пробоины. Некоторые из местных жителей сообщают, что перед взрывом слышали несколько негромких хлопков.

Агентство ТАСС пишет, что в автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадал один человек, который находился в машине. Как уточняют региональные СМИ, это 69-летний мужчина - пенсионер МВД. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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