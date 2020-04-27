СК завел дело о покушении на убийство
В соцсетях появилось видео с места взрыва автомобиля в Волгограде. ТВЦ.RU публикует кадры с места происшествия.
Как сообщили в Следственном комитете по региону, на улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В результате пострадал 69-летний мужчина. Он находится в реанимации.
По предварительным данным, взрыв произошел в тот момент, когда пенсионер сел за руль машины. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее сообщалось, в автомобиле взорвалась ручная граната.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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