СК завел дело о покушении на убийство

В соцсетях появилось видео с места взрыва автомобиля в Волгограде. ТВЦ.RU публикует кадры с места происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, на улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В результате пострадал 69-летний мужчина. Он находится в реанимации.

По предварительным данным, взрыв произошел в тот момент, когда пенсионер сел за руль машины. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, в автомобиле взорвалась ручная граната.

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