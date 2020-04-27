Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

Более 200 тысяч скончались

Количество заболевших COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек.

По данным на 20:15 по московскому времени, в мире 3 002 303 зараженных коронавирусом, говорится в сообщении Университета имени Джона Хопкинса. Умер 208 131 человек. Это 6,92% от общего числа зараженных, пишет ТАСС.

Почти треть инфицированных проживают в США – 972 969 человек. За Штатами следуют Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (162 220), Германия (158 142), Великобритания (154 038), Турция (110 130), Иран (91 472), Россия (87 147) и Китай (83 912).

Больше всего жертв COVID-19 в Италии – там за весь период пандемии скончались 26 977 человек. После нее идут Испания (23 521), Франция (22 856), Великобритания (20 732), США (17 280), Бельгия (7 207), Германия (5 985), Иран (5 806), Нидерланды (4 518) и Китай (4 512). В России зафиксированы 794 смерти.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 185 странах.

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