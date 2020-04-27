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В ВС России выявлен 901 случай COVID-19

21:03
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Большинство болеют бессимптомно

Число заболевших коронавирусом в Вооруженных силах России достигло 901.
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За сутки количество инфицированных увеличилось на 54 человека. Накануне были зарегистрированы только 847 случая заражения, говорится в бюллетене Минобороны.

В тяжелом состоянии находятся два человека, один из них на ИВЛ, он доставлен в Москву. В состоянии средней тяжести - 12 военных, остальные - без симптомов заболевания, уточняет ТАСС.

Также коронавирус обнаружен у 254 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил и у 963 курсантов высших военных учебных заведений.

По данным на 27 апреля, в России 87 147 заболевших коронавирусом, 7 346 вылечились, 794 умерли. Больше всего случаев заражения в Москве (45 351), Подмосковье (9 708) и Санкт-Петербурге (3 238).

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