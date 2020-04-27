Путин согласился усилить наказание за поджоги после вырубки леса

Усилий для борьбы с лесными пожарами прикладывается недостаточно, уверен президент

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с лесными пожарами и паводками и потребовал от регионов обеспечить 100-процентную готовность к неблагоприятному развитию событий. Весеннее половодье в этом году из-за тёплой погоды началось раньше обычного и проходит без осложнений, а вот с лесными пожарами обстановка критическая. Речь о Сибири и Дальнем Востоке. Основная причина возгораний, как и в прошлые годы - пал сухой травы. Но порой пожарами пытаются прикрыть незаконную вырубку леса. Владимир Путин поддержал предложение об ужесточении наказаний в таких случаях.

Несмотря на то, что проблема номер один – это, конечно, коронавирус, решение других важных вопросов никто не отменял. Мероприятия по ограничению распространения инфекции не ограничивают рост числа лесных пожаров и подъем уровня вод в реках, отметил министр по чрезвычайным ситуациям. Владимир Путин отреагировал: в таких сложных условиях все службы и ведомства должны быть готовы как к паводкам, так и к наступлению пожароопасного сезона.

"Сейчас многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине. Их возможности для передвижения объективно ограничены. В специальном режиме работают больницы, детские дома, дома престарелых. С учетом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах. По организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется. По оказанию медицинской помощи. Повторю. Все эти вопросы надо отработать до мельчайших деталей", - сказал Путин.

Проблемы паводков и лесных пожаров традиционны для Сибири и Дальнего Востока. Главы регионов - на прямой видеосвязи с президентом. Глава МЧС доложил лично, что в этом году паводки начались на две недели раньше, чем обычно. В сорока четырёх регионах уже закончились. Идут в 34 и в семи еще не наступили.

"Подтоплен с начала года 31 населённый пункт. На сегодняшний день их остается 14. 8 жилых домов, сегодня их 3. 358 приусадебных участков, на сегодняшний день - 69. 82 низководных моста, сегодня их 30 осталось. А также 33 участка дорог, на сегодняшний день 14", - сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Из регионов доложили, что благодаря проведенным в прошлые годы работам, в частности, по возведению дамб - строительство идёт и сейчас - прогноз самый благоприятный. В частности, еще и потому, что минувшая зима была относительно малоснежной. А вот с природными пожарами все значительно сложней.

"Бесснежные зимы и бездождливые весны, которые приводят к тому, что пожароопасность намного выше, чем в других регионах. У нас, напомню, когда будем переходить к паводкам, дожди начинаются только в июне-июле и основная часть дождей выпадает в августе и позже. И это приводит к тому, что все сухо, как порох, и горит очень быстро", - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

И если в Забайкалье площадь лесных пожаров больше уже в три раза, чем в это же время в прошлом году. То в Красноярском крае этот показатель выше в десять раз. Сейчас в южных частях региона стоит жара. Столбик термометра поднимается до плюс 35 градусов. На севере же края причиной возгораний становятся сухие грозы и тушить их там практически некому.

"К сожалению, федеральное финансирование, несмотря на поручение на создание противопожарного центра, не предусмотрено. Деньги значительные, но вполне подъемные. Порядка 5 миллиардов рублей. Я попросил бы, Владимир Владимирович, вернуться к этому вопросу", - заявил губернатор Красноярского края Александр Ус.

Где-то не хватает техники, в других регионах - лесных инспекторов. Всё это отражается на скорости обнаружения очагов возгорания и реагирования. Главы регионов жалуются на существующий дисбаланс финансирования: там, где пожаров мало, денег получают много и наоборот. Профильные министерства пообещали взять решение проблем на контроль.

"Согласен с тем, что по ряду субъектов, где риски пожаров существуют, надо еще раз посмотреть, и мы такое поручение отработаем", - пообещал министр финансов Антон Силуанов.

"Очень важный показатель, который мы наблюдаем, не только потому, что мы наблюдаем технику и следим за ее использованием. Мы готовы и дальше её приобретать. Деньги на это есть в национальном проекте "Экология", но мы пристально следим за качеством использования этой техники", - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Во время совещания и глава МЧС, и некоторые губернаторы озвучили мнение, что необходимо ужесточать наказание за действия, повлекшие сильное распространение огня. В частности, за пал сухой травы, в чём часто бывают замечены сельхозпроизводители. Владимир Путин отметил: для начала нужно разобраться, почему люди на это идут. Не забавы же ради, наверняка, есть веские причины для таких поступков.

"Нужно, скорее всего, помогать людям. Помогать решать стоящие перед ним задачи, хозяйственные задачи другими способами. Об этом нужно подумать просто своевременно. Это, не думаю, что таких больших денег стоит", - сказал Путин.

Беседа с главами регионов и профильных министерств шла почти полтора часа. Выслушивая проблемы, Владимир Путин все пожелания и просьбы записывал. Вывод президента: усилий для борьбы с лесными пожарами прикладывается недостаточно.

"Когда речь идёт о последствиях ЧС, либо о предотвращении чрезвычайных ситуаций, об этом в первую очередь надо подумать. А в результате там опять пожары. А противопожарная инфраструктура недостаточно развита. Как я уже говорил: о принятых решениях говорить мало, надо доводить их до полной реализации", - указал глава государства.

Отдельно во время совещания затронули вопрос о строительстве нового моста через реку Зея в Благовещенске. Президент поручил его ускорить. Запланированное на следующий год финансирование перенести на год текущий. Причина - частичное ограничение движения по старому мосту из-за сдвига бетонных плит и необходимости проведения там срочного ремонта.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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