Пентагон рассекретил официальное видео с НЛО

Это нужно для того, чтобы рассеять ложные суждения

Министерство обороны США официально опубликовало видеозаписи своих ВМС, на которых запечатлено "неопознанное воздушное явление".

Одно из видео датировано ноябрем 2004 года, два других – январем 2015 года. Все три ролика ранее уже попали в Сеть. Теперь Пентагон официально публикует эти видео, чтобы рассеять ложные суждения публики, пишет ТАСС.

"Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", — говорится в заявлении Минобороны США.

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