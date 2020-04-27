Собянин оценил работу Рублевской станции водоподготовки в условиях пандемии

Мэр обратился к руководству с просьбой сохранить рабочие места и зарплату сотрудникам

В Москве введен усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды. На столичных станциях водоподготовки ежедневно выполняется 5 тысяч анализов качества. Об этом заявил Сергей Собянин, посещая Рублевскую станцию Мосводоканала. Мэр отметил, что сотрудникам предприятия приходится не только соблюдать требования технологии, но и следить за состоянием своего здоровья и держаться на расстоянии друг от друга.

Теперь, чтобы попасть на этот режимный объект, придется не только показать специальный пропуск, но и пройти дезинфекцию. У сотрудников измеряют температуру, ежедневно тестируют на наличие коронавируса и требуют обязательно соблюдать дистанцию. В лаборатории по контролю за качеством воды, помимо исследований на цвет, вкус и примеси, проверяют и на наличие коронавируса.

Ее, кристально-чистую, подают в 26 районов столицы, а также в некоторые города Подмосковья, а это более 2 миллионов человек. И чтобы эти люди могли жить, как прежде и оставаться дома, где нет проблем с водой, сотрудники станции продолжают работать. Посмотреть, как здесь приспосабливаются к новым условиям, приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на ситуацию с коронавирусом, предприятие работает на полной мощности, работает водоканал, теплосети, энергетика, электрика, коммунальные службы и жилищно-коммунальные службы. Это десятки тысяч людей, которые регулярно приходят на работу. Каждый день выполняют свои функции и задачи для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность города и горожан. Несмотря на то, что в смену не так много людей здесь работает, но они точно должны все обеспечены тестами, проходить ежедневное тестирование", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Многоступенчатая очистка, применяемая на станции, зарекомендовала себя несколько лет назад. Речная вода проходит сквозь песчаные фильтры, после чего ее обрабатывают озоном. В конце вместо ядовитого хлора – безопасный гипохлорит натрия. И никакие вирусы не пройдут. Вода прозрачная, без неприятного запаха и оттенка, словно бутилированная – это подтверждают и в Роспотребнадзоре.

"Ни в одной из проб, которые мы отбираем, мы не находим вирусов. И на сегодняшний момент качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям оно абсолютно соответствует всем санитарным нормам", - сказала руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева.

Несмотря на то, что станция работает - здесь немноголюдно. Автоматизация позволила организовать работу в круглосуточном режиме. Однако Сергей Собянин заметил, что в связи с тем, что сейчас некоторые заводы и предприятия закрыты, потребление воды в столице снизилось на 15%. А значит, снизились и доходы Мосводоканала. Собянин обратился к руководству с просьбой сохранить и рабочие места, и зарплату сотрудникам. Ведь инфекция скоро уйдет. И жизнь вернется в привычное русло.

"Тем не менее, объем поставляемой воды снизился из-за экономического изменения экономической активности. Изменились и объемы платежей – они уменьшились значительно. Но, тем не менее, я прошу обеспечить вас заработную плату работникам в том же объеме, которая она была до этого, не снижая этот уровень", - заявил Собянин.

Станция сейчас работает в режиме повышенной готовности. И, действительно, готова ко всему. Например, отбор проб воды увеличили вдвое. А необходимые для фильтрации реагенты поступают без сбоев, по графику. Есть и запасы, благодаря которым станция сможет работать бесперебойно на протяжении нескольких месяцев.

Елена Макарова, Егор Миронов, Михаил Федоров. "ТВ Центр".

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