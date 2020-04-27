Коронавирус в мире: Европа ослабила карантин, США грозят Китаю санкциями

Тем временем число зараженных превысило 3 миллиона человек

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Более 207 тысяч скончались. По данным американского института Джона Хопкинса, на первом месте по всем показателям идут Соединённые Штаты. Подтверждённых случаев инфицирования там уже около миллиона, умерших - почти 55 тысяч человек. В пятёрку стран с наиболее неблагоприятными показателями входят также Испания, Италия, Франция и Германия. Тем не менее, ряд государств, в том числе европейских, начали постепенно смягчать ограничения. Но последствия таких шагов еще предстоит оценить.

Каждое государство отслеживает собственную динамику распространения COVID-19. И на основании этих данных принимает решение о смягчении или ужесточении введенных ограничений. В Великобритании все газеты вышли с фотографией Бориса Джонсона на первых полосах и вопросом: какие шаги он предпримет теперь? Премьер вернулся в свою резиденцию после нелегкой борьбы с коронавирусом. Несколько дней в реанимации и 3 недели в карантине - было время подумать о серьезности инфекции, которую он изначально недооценил. И распространил это легкомысленное отношение на всю страну.

"Я знаю, что многие задаются вопросом, не настало ли время смягчить ограничения. Волнуется бизнес, устали граждане. Я понимаю ваше нетерпение и разделяю ваше беспокойство. Но все же мы должны признать риск утраты контроля над вирусом. Поэтому я прошу вас сохранять социальное дистанцирование", - обратился премьер к народу.

Среди стран Старого Света по количеству подтвержденных случаев заболеваниях лидирует Испания - около 230 тысяч инфицированных. Однако на фоне падения смертности детям до 14 лет впервые спустя шесть недель карантина разрешили выходить на улицу, а правительство даже официально извинилось перед юными гражданами за введенные ранее ограничения.

Испанские власти обещают со 2 мая выпустить на прогулки всех граждан - будто забывая о том, что именно строгая изоляция и дает позитивную динамику, а снимать ограничения врачи и вирусологи рекомендуют крайне осторожно. Уже эти выходные показали: опьяненные свежим воздухом люди забыли о мерах предосторожности. Многие родители пренебрегли масками для своих детей. Члены разных семей практически толпились на узких набережных и дорожках. А это значит, что статистика заболеваемости может измениться не в лучшую сторону. Ведь эксперты предупреждают о вероятности второй волны эпидемии.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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