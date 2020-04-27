ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили на майские праздники

21:17
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Будет действовать режим повышенной готовности

В Подмосковье режим повышенной готовности будет действовать и во время майских праздников.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

Такое распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", - написал Воробьев.

По словам губернатора, ситуация в области по-прежнему сложная, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев COVID-19.

По данным на 27 апреля, в России 87 147 заболевших коронавирусом, 7 346 вылечились, 794 умерли. Больше всего случаев заражения в Москве (45 351), Подмосковье (9 708) и Санкт-Петербурге (3 238).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники полиции во время проверки режима самоизоляции
Сотрудники полиции во время проверки режима самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.