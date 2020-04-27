Режим самоизоляции в Подмосковье продлили на майские праздники

Будет действовать режим повышенной готовности

В Подмосковье режим повышенной готовности будет действовать и во время майских праздников.

Такое распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", - написал Воробьев.

По словам губернатора, ситуация в области по-прежнему сложная, каждый день врачи выявляют сотни новых случаев COVID-19.

По данным на 27 апреля, в России 87 147 заболевших коронавирусом, 7 346 вылечились, 794 умерли. Больше всего случаев заражения в Москве (45 351), Подмосковье (9 708) и Санкт-Петербурге (3 238).

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