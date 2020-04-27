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Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая

21:36
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

В этом году парад перенесли из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.

Обращение состоится 9 мая, его покажут по телевизору в 9:00 по московскому времени, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году проведение торжеств по случаю победы в Великой Отечественной войне 9 мая перенесли из-за пандемии коронавируса. Парад Победы на Красной площади, шествие "Бессмертного полка" и другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы, состоятся в 2020 году, но позже.

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