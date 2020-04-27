Число больных пневмонией в Москве выросло на 70% за неделю

Улучшения динамика пока нет
В Москве резко возросло количество госпитализированных с пневмонией.
За неделю этот показатель вырос на 70%, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, у нас не проходит", - объяснила она (цитата по РИА Новости).
На данный момент, в столице 20 тысяч коек заняты для приема больных коронавирусом. В ближайшие дни фонд расширят до 27-28 тысяч коек.
В Москве на 27 апреля зафиксированы 45 351 случаев заболевания коронавирусом. 3 524 вылечились, 435 умерли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"