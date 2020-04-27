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Число больных пневмонией в Москве выросло на 70% за неделю

22:23
  • понедельник
  • 27 апреля 2020

Улучшения динамика пока нет

В Москве резко возросло количество госпитализированных с пневмонией.

За неделю этот показатель вырос на 70%, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, у нас не проходит", - объяснила она (цитата по РИА Новости).

На данный момент, в столице 20 тысяч коек заняты для приема больных коронавирусом. В ближайшие дни фонд расширят до 27-28 тысяч коек.

В Москве на 27 апреля зафиксированы 45 351 случаев заболевания коронавирусом. 3 524 вылечились, 435 умерли. 

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