Число больных пневмонией в Москве выросло на 70% за неделю

Улучшения динамика пока нет

В Москве резко возросло количество госпитализированных с пневмонией.

За неделю этот показатель вырос на 70%, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, у нас не проходит", - объяснила она (цитата по РИА Новости).

На данный момент, в столице 20 тысяч коек заняты для приема больных коронавирусом. В ближайшие дни фонд расширят до 27-28 тысяч коек.

В Москве на 27 апреля зафиксированы 45 351 случаев заболевания коронавирусом. 3 524 вылечились, 435 умерли.

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